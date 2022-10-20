Об этом сообщает RMF24.

Предложение включает, в частности, запрет на ядерное сотрудничество и импорт российских бриллиантов. Документ будет представлен другим странам ЕС на саммите.

Предложенные четырьмя странами меры также включают запрет на экспорт в Россию всех беспилотников – в том числе самых дешевых, гражданских. Как утверждают авторы предложения, беспилотники даже самой простой конструкции могут быть использованы в качестве поддержки на поле боя.

Кроме того, Польша, Литва, Латвия и Эстония хотят ввести эмбарго на сжиженный газ, маркетинговые услуги и исследования рынка, запрет на продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, а также большую адаптацию ограничительных мер против Беларуси, чтобы страна не стала транзитным пунктом для товаров, запрещенных к экспорту в Россию

"Мы выступаем за то, чтобы очередной пакет санкций указывал на то, что это непосредственный ответ относительно атак на гражданское население, на стратегическую инфраструктуру, угрозы атак на атомные электростанции" - сказал президент Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом.

Напомним, 18 октября министры иностранных дел стран Европейского Союза достигли предварительного согласия об ужесточении санкций против России и Беларуси.

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