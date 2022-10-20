Польша и страны Балтии разработали новый пакет санкций против России
Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала очередной пакет санкций против России за ее вторжение в Украину
Об этом сообщает RMF24.
Предложение включает, в частности, запрет на ядерное сотрудничество и импорт российских бриллиантов. Документ будет представлен другим странам ЕС на саммите.
Предложенные четырьмя странами меры также включают запрет на экспорт в Россию всех беспилотников – в том числе самых дешевых, гражданских. Как утверждают авторы предложения, беспилотники даже самой простой конструкции могут быть использованы в качестве поддержки на поле боя.
Кроме того, Польша, Литва, Латвия и Эстония хотят ввести эмбарго на сжиженный газ, маркетинговые услуги и исследования рынка, запрет на продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, а также большую адаптацию ограничительных мер против Беларуси, чтобы страна не стала транзитным пунктом для товаров, запрещенных к экспорту в Россию
"Мы выступаем за то, чтобы очередной пакет санкций указывал на то, что это непосредственный ответ относительно атак на гражданское население, на стратегическую инфраструктуру, угрозы атак на атомные электростанции" - сказал президент Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом.
- Напомним, 18 октября министры иностранных дел стран Европейского Союза достигли предварительного согласия об ужесточении санкций против России и Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное