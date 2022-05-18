Об этом сообщает The Washington Post .

Об этом свидетельствует конфиденциальный документ, оказавшийся в распоряжении издания. В документе предлагается направить в каждую страну военный контингент численностью до 20 тыс. человек. Также Польша и страны Балтии просят размещения дополнительных средств ПВО.

В документе отмечается, что прямую агрессию против союзников по НАТО нельзя исключать, а РФ способна быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить Альянс перед угрозой войны как свершившимся фактом.

По данным WP, ряд политиков, в частности из Франции и Италии, скептически относятся к тому, что Россия в ближайшее время будет угрожать странам НАТО и считает, что вероятное масштабное развертывание сил за счет других регионов может ослабить их собственную обороноспособность и чрезмерно дорогостоящее.

Решение о развертывании дополнительных сил НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии должно быть принято до конца июня, когда состоится саммит Альянса в Мадриде.

1 мая в Польше начались международные военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022.

16 мая в Эстонии стартовали учения НАТО с участием 15 тыс. военных из 14 стран.

17 мая посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас заявил, что в Латвии, Эстонии и Литве требуется большее присутствие войск НАТО , ведь Россия является чрезвычайно агрессивным и непредсказуемым государством.

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