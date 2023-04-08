Об этом сообщает RMF.FM со ссылкой на документ от 30 марта, разосланный для консультаций странам ЕС.

В документе предлагается расширить санкционный список привлечением членов правления Росатома, а также запрета на подписание новых соглашений с этой компанией, запрета инвестиции в российский сектор атомной энергетики, а также запрета импорта в ЕС российского обогащенного урана.

Эти четыре страны не впервые настаивают на санкциях против Росатома. Впрочем, на этот раз они предлагают некоторые исключения и переходные периоды. В частности, отказ от контрактов с российским монополистом должен был происходить постепенно, но не дольше двух лет. Венгрия получила бы девять лет переходного периода, что позволило бы ей завершить строительство АЭС в Паксе, базирующейся на российской технологии.

Авторы документа утверждают, что страны ЕС постепенно отказываются от сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики. В частности, в прошлом году Чехия не допустила Росат к тендеру на строительство новой АЭС на территории страны. В прошлом году Финляндия также отказалась от сотрудничества с этой российской компанией по строительству ядерного реактора.

Однако, как отмечает издание, получить согласие на введение санкций против Росатома будет очень сложно. Это потребовало бы получения согласия от всех стран ЕС.

Однако ранее на это многократно не соглашались Венгрия и Франция, а также Болгария, в значительной степени зависящие от российских технологий, а Франция не хочет отказываться от сотрудничества с РФ в этой сфере.

Кроме того, добавляет издание, в Брюсселе господствует убеждение, что 11-й пакет санкций должен касаться больше предохранителей по избежанию уже введенных санкций, а не новых сфер российской экономики.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак приветствовал предложение Польши и стран Балтии о включении в 11 пакет санкций ЕС ограничения по атомной энергетике России.

"Санкции против атомной энергетики РФ – это именно то, что нужно. Приветствую предложение Польши и стран Балтии включить в 11 санкционный пакет ЕС ограничения по атомной энергетике России", - написал Ермак в Телеграмме.

Также добавил, что кроме этого в новом пакете санкций будет "много неприятностей для россиян".