Польша и Словакия увеличат расходы на оборону
Польша и Словакия объявили о намерении увеличить расходы на оборону на фоне полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом заявили премьер-министры Польши и Словакии Матеуш Моравецкий и Эдуард Геггер.
"Мы действуем на опережение. Мы действуем для того, чтобы не только укрепить польскую армию, но и сдерживать врага. Наша лучшая стратегия – это сдерживать врага силой собственной армии и сотрудничеством с другими", – сказал польский премьер.
По словам словацкого премьера Гегера, модернизация и приобретение новой техники – это только одна часть.
"Для того чтобы быть сильной армией, чтобы быть армией сдерживания, мы также должны быть обученной армией", - сказал он, добавив, что именно обученная армия может запугать врага и обеспечить безопасность населения.
Соответствующие заявления Моравецкого и Гегера прозвучали во время посещения ими полигона в польском городе Новая Демба, где проходят многонациональные военные учения PUMA-2022 с участием стран Вышеградской четверки, США и Британии.
- 4 ноября в Польше начались военные учения Puma-2022 с участием Чехии, Венгрии и Словакии. Известно, что в военных маневрах принимают участие около двух тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники. В учениях также приняли участие войска из Великобритании и США. В подготовке участвуют в основном подразделения бронетанковых и механизированных войск, а также артиллеристы, саперы, химики и разведчики.
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