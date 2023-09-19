Польша и Словакия отреагировали на иск Украины к ВТО по поводу зерна

Об этом сообщает ЕП .

Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша считает свои действия оправданными.

"Мы не позволим, чтобы сельскохозяйственный рынок Польши был нарушен. Мы не меняем своего мнения по этому вопросу и будем предпринимать шаги по защите интересов польских фермеров", - добавил он.

Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что Братислава готова пересмотреть запрет, если предложения Киева окажутся эффективными в контроле за экспортом.

"Мы не изменим свою позицию, если не будет гарантий. Мы знаем, как представить наши причины и беспокойство в ВТО. Я не знаю, примет ли украинская сторона во внимание тестирование, которое мы требуем, направит ли иск", - сказал министр.

Что известно о запрете на импорт украинского зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно , что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Также 13 сентября Венгрия объявила , что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на ввоз украинского зерна, если ЕС не продлит запрет.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии по экспорту украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло : Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Европейская комиссия в пятницу, 15 сентября, решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что в понедельник, 18 сентября, Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что попросит министров сельского хозяйства и экономики продлить запреты на ввоз нашей агропродукции на 30 дней, если Украина запросит это