Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Дохе, закончился со счетом 0:0. На 58-й минуте у сборной Польши был шанс выйти вперед, но Роберт Левандовски не реализовал пенальти. Голкипер Мексики Гильермо Очоа выиграл 11-метровую дуэль.

В другом матче группы C Аргентина проиграла Саудовской Аравии 1:2 и из 0 очков оказалась на последнем месте в турнирной таблице. Саудовская Аравия с 3 пунктами завоевала лидерство. 2-3 позицию делят поляки и мексиканцы.

Во втором туре Польша сыграет против Саудовской Аравии, а Мексика встретится с Аргентиной. Матчи пройдут 26 ноября.

ЧМ-2022

1-й тур. Группа C

22 ноября

Мексика – Польша 0:0

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