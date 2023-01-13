Об этом передает Reuters ссылкой на заявление высокопоставленного анонимного чиновника.

"Все труднее получить необходимое единодушие в ЕС для новых санкций. Однако мы предложим новый амбициозный пакет", - рассказал он.

Двое высокопоставленных дипломатов из Польши и Литвы сказали Reuters, что 10-й пакет санкций ЕС против России должен быть готов к 24 февраля. По их словам, Польша и Литва хотят ядерных ограничений в новых санкциях ЕС против России, вероятно речь идет о введении санкций против "Росатома".

Дипломаты также заявили, что хотели бы новых санкций и против союзника России Беларуси, где, по их словам, есть лазейки, позволившие Москве обойти европейские санкции в торговле товарами, включая мебель.

12 января в The Wall Street Journal заявили, что Запад работает над новыми санкциями против России: в этот раз они будут касаться ограничения цен на экспорт нефтепродуктов из РФ.

В тот же день польское агентство PAP сообщило, что десятый пакет санкций против РФ планируют принять в начале февраля до саммита Украина - ЕС в Киеве. Это подтвердил и постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош: "Работа действительно ускорилась. Польша в группе стран-единомышленников сейчас предлагает дальнейшие санкции. Ужесточение действующих ограничений также является постоянным процессом".