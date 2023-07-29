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Польша и Литва могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера

29 июля, 2023 суббота
04:08
Война с Россией ЧВК Вагнер

Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства о присутствии наемников российского ЧВК Вагнера

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, передает "Радио Свобода".

"Рассуждения реальны. Возможность закрытия границы существует", – сказал он журналистам.

Литва неоднократно предупреждала своих западных союзников, что наемники ЧВК Вагнера могут маскироваться под искателей убежища, пытаясь пересечь границу Беларуси со странами-членами ЕС, или устроить провокации с участием беженцев.

"Это могут быть какие-то группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых опрокидывают, чтобы вызвать какие-то беспорядки", – сказал Абрамавичюс.

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский 28 июля заявил, что вагнеровцы находятся в Беларуси не для развлечения.

"Они есть там для того, чтобы создавать разного рода кризисы, прежде всего направленные против Польши", - сказал Качиньский, добавив, что Польша наращивает свою обороноспособность, "чтобы эти провокации, эти действия потерпели поражение".

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла 10-я колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля Центр национального сопротивления сообщил , что подразделения ЧВК Вагнера ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

Польша
Белорусь
Литва
беженцы
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