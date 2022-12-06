Об этом говорится в заявлении министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"После разговора с министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины", – говорится в сообщении.

Блащак отметил, что развертывание систем ПВО Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев.

"Итак, мы приступаем к рабочим договоренностям по размещению пусковой установки в Польше и подключению их к нашей командной системе", - добавил министр обороны.

Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.

В Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.

Польша сразу же в этот день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

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