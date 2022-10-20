Об этом заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа сообщил в интервью Gazeta.pl.

"Предложение от Германии, которое мы получили, было неудовлетворительным предложением, потому что речь шла о передаче небольшого количества танков и оно было бы очень растянуто во времени", — пояснил замглавы польского минобороны.

Очепа отметил, что польская сторона передала Украине "достаточно много" танков, по сравнению, в частности, с Чехией.

"Если мы не смогли с немецкой стороны в качестве компенсации получить танки на уровне 40 единиц, то что-то не так… Ответ, который мы получили: "у них есть такие, а не другие возможности"… Германия не может позволить себе передать нам больше техники", – сказал он.

Напомним, Польша передала Украине более 200 танков советского образца, прежде всего Т-72. В обмен Германия должна передать современные танки Leopard.

Также Польша должна была купить в Южной Корее около тысячи танков, более 600 артиллерийских систем и десятки истребителей

В то же время, Украина уже начала получать БМП-1 от Греции, о чем также было договорено в рамках схемы кругового обмена с Германией.

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