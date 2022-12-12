Польша и Германия должны просить у ЕС больше финподдержки для помощи украинским беженцам, - Дуда

Как сообщает издание PAP , об этом Дуда сказал на пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине в понедельник.

Стало известно, что польский президент отметил, что Польша предоставила Украине масштабную военную поддержку, которую он оценивает около двух миллиардов долларов.

"Мы с удовольствием получаем информацию о том, что вооружение польского производства хорошо себя зарекомендовало и действительно помогает украинским воинам защищать украинскую территорию", – добавил он.

В частности, Дуда также рассказал о поддержке, оказываемой украинским беженцам, и о том, что их количество в Польше растет. По его словам, из-за уничтожения Россией критической инфраструктуры в Украине увеличивается количество убегающих от "морозов, смерти и российских ракет".

"Количество беженцев в Польше за последние месяцы и недели возросло. По нашим оценкам, сейчас их около трех миллионов. Мы говорили об этом с президентом, поскольку это наверняка будет означать увеличение количества беженцев из Украины в Германии", - подчеркнул он.

"Я сказал президенту, что я думаю, что мы должны просить европейское сообщество, Европейскую комиссию, чтобы была специальная финансовая поддержка, посвященная нашим странам, которые несут особое бремя в принятии беженцев, спасающихся от российского вторжения", – добавил Дуда.

25 ноября Польша призвала Германию поддержать санкции ЕС против трубопровода "Дружба".

6 декабря стало известно, что Польша и Германия пришли к согласию не передавать ЗРК Patriot Украине.

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