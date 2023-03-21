Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по снабжению боеприпасами в Украину
Польша в понедельник не подписалась под проектом совместных закупок боеприпасов для Украины и для пополнения запасов стран ЕС, но обещает сделать это в ближайшие дни
Об этом сообщает RMF24.
Объясняя, почему Польша не подписала соглашение, польские дипломаты уверяют, что речь идет о завершении внутренних процедур в стране. Правда, о чем идет речь, они не говорят.
О намерениях других стран присоединиться к соглашению "по завершении национальных процедур" говорится в сообщении Европейского оборонного агентства, раскрывающего детали проекта.
Польские дипломаты утверждают, что Польша подпишет документ в ближайшие дни.
Они уверяют, что Польша станет одним из трех главных бенефициаров совместных закупок ЕС. Для страны это возможность получения контрактов, поддержки и увеличения производственных мощностей, ведь – наряду с Францией и Германией – Польша является одним из крупнейших производителей боеприпасов, в которых нуждается Украина.
Сообщается, что в ближайшие дни завод "Dezamet", производящий боеприпасы калибра 155 мм в Новой Дембе, посетит комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон.
Проект, подписанный 18 странами, открывает два пути: двухлетнюю ускоренную процедуру для артиллерийских снарядов калибра 155 мм и семилетний проект по закупке различных типов боеприпасов.
На сегодняшний день соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.
- Напомним, 20 марта, стало известно, что большинство стран ЕС утвердило план поставки боеприпасов в Украину. Однако официального объявления пока нет.
- Нескольких стран нет в предыдущем списке участников проекта, однако Венгрия официально заявила , что отказалась участвовать в приобретении 1 млн боеприпасов для Украины.
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