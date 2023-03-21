Об этом сообщает RMF24.

Объясняя, почему Польша не подписала соглашение, польские дипломаты уверяют, что речь идет о завершении внутренних процедур в стране. Правда, о чем идет речь, они не говорят.

О намерениях других стран присоединиться к соглашению "по завершении национальных процедур" говорится в сообщении Европейского оборонного агентства, раскрывающего детали проекта.

Польские дипломаты утверждают, что Польша подпишет документ в ближайшие дни.

Они уверяют, что Польша станет одним из трех главных бенефициаров совместных закупок ЕС. Для страны это возможность получения контрактов, поддержки и увеличения производственных мощностей, ведь – наряду с Францией и Германией – Польша является одним из крупнейших производителей боеприпасов, в которых нуждается Украина.

Сообщается, что в ближайшие дни завод "Dezamet", производящий боеприпасы калибра 155 мм в Новой Дембе, посетит комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон.

Проект, подписанный 18 странами, открывает два пути: двухлетнюю ускоренную процедуру для артиллерийских снарядов калибра 155 мм и семилетний проект по закупке различных типов боеприпасов.

На сегодняшний день соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.