Польша и Чехия будут совместно охранять воздушное пространство Словакии
Правительство Словакии обратилось к Чехии за помощью во временной защите своего воздушного пространства
Об этом сообщили в CT24 со ссылкой на обращение министра обороны Словакии Ярослава Ная к главе чешского министерства обороны Яне Черноховой.
"Министр Най передал мне письмо с просьбой обеспечить защиту воздушного пространства Словацкой Республики на временный период. Сейчас мы обсудим условия", - сказала Чернохова.
После разговора с министром Чехии Ярослав Най добавил, что к проекту присоединятся также силы ВВС Польши.
Известно, что три страны сейчас обсуждают условия сотрудничества.
- 10 июня министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что Словакия будет модернизировать военную технику для ВСУ. Кроме того, страна отложила поставку гаубиц Zuzana 2 собственной армии, чтобы передать их Украине.
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