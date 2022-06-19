Польша и Чехия будут совместно охранять воздушное пространство Словакии

Об этом сообщили в CT24 со ссылкой на обращение министра обороны Словакии Ярослава Ная к главе чешского министерства обороны Яне Черноховой.

"Министр Най передал мне письмо с просьбой обеспечить защиту воздушного пространства Словацкой Республики на временный период. Сейчас мы обсудим условия", - сказала Чернохова.

После разговора с министром Чехии Ярослав Най добавил, что к проекту присоединятся также силы ВВС Польши.

Известно, что три страны сейчас обсуждают условия сотрудничества.

10 июня министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что Словакия будет модернизировать военную технику для ВСУ. Кроме того, страна отложила поставку гаубиц Zuzana 2 собственной армии, чтобы передать их Украине.

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