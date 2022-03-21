Польша готовит дополнительное налогообложение для компаний, продолжающих работать на российском рынке
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 21 марта встретится с главами парламентских партий страны, где они обсудят, в частности, возможность введения дополнительной налоговой нагрузки на компании, не ушедшие из России, несмотря на войну в Украине
Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя польского правительства Петра Мюллера в Polsat News .
Темой встречи должна стать ситуация в Украине среди вопросов, кроме дополнительного налогообложения, идея конфискации имущества российских олигархов в Польше.
Также будет обсуждаться возможность введения конфискации имущества юридических и частных лиц, поддерживающих деятельность России.
- Напомним, международные компании Michelin Group, Bayer и Baker McKenzie прекращают сотрудничество с Россией.
- Французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin , не планирует выходить с рынка РФ. Такие же планы у всемирно известного банка Raiffeisen.
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