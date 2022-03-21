Польша готовит дополнительное налогообложение для компаний, продолжающих работать на российском рынке

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя польского правительства Петра Мюллера в Polsat News .



Темой встречи должна стать ситуация в Украине среди вопросов, кроме дополнительного налогообложения, идея конфискации имущества российских олигархов в Польше.



Также будет обсуждаться возможность введения конфискации имущества юридических и частных лиц, поддерживающих деятельность России.

Напомним, международные компании Michelin Group, Bayer и Baker McKenzie прекращают сотрудничество с Россией.

Французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin , не планирует выходить с рынка РФ. Такие же планы у всемирно известного банка Raiffeisen.