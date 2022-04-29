Польша готова защищать небо Словакии, если та передаст Украине боевые самолеты, - польское минобороны
Министерство обороны Польши заявило о готовности защищать небо Словакии, если та передаст Украине боевые самолеты в качестве военной помощи в войне с Россией
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Sky News.
По предварительным данным, министр обороны Польши объявил, что страна готова охранять воздушное пространство Словакии, когда она прекратит использование самолетов МиГ-29, что откроет путь для потенциальной доставки советских самолетов в Украину.
Словакия, использующая 12 самолетов МиГ-29, заявила в начале апреля о возможной передаче самолетов Украине в качестве военной помощи, в случае если словацкое воздушное пространство будет защищено.
"Я получил подтверждение, что Польша готова позаботиться об авиапространстве Словакии с момента, когда Словакия решит приземлить самолеты МиГ-29", – сказал минобороны Словакии Ярослав Надь на пресс-конференции со своим польским коллегой.
Надь также сообщил, что для принятия такого решения необходимы законодательные меры и Словакия работает над решением этой проблемы.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна может использовать свой опыт охраны воздушного пространства стран Балтии.
"Эти задачи будут выполняться с территории Польши... Как правило, мы будем расширять сферу деятельности польской дежурной группы, использующей самолеты F-16", – сказал Блащак.
Министры двух стран-членов НАТО не сообщили, когда начнется миссия Польши в авиапространстве Словакии.
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