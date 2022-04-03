Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, - Качиньский
Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие
Об этом сообщает DW .
По мнению Качиньского, такой шаг сработал бы на удержание агрессивной политики России.
"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", - сказал Качиньский.
Он подчеркнул, что пока такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться".
Качиньский подчеркнул, что инициатива должна исходить от американцев.
- 2 апреля американские военные отменили планируемые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы снизить ядерное напряжение с Россией во время войны в Украине.
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