Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Польша готова приютить культурные объекты из Украины в случае необходимости их вывезти, - министр культуры и национального наследия Селлин

Польша готова приютить культурные объекты из Украины в случае необходимости их вывезти, - министр культуры и национального наследия Селлин

2 января, 2023 понедельник
17:17
Культура

Власти Польши готовы принять произведения искусства из Украины в случае, если украинская сторона решит их вывезти для сохранности в случае боевых действий

Об этом в эфире "Польского радио" заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

"Мы подготовили склады в библиотеках, архивах и музеях, готовы принять подвижные коллекции, если украинцы решат их вывезти", – сказал он.

В частности, в качестве примера заместитель министра Польши привел коллекцию картин Яцека Мальчевского из львовской коллекции, которую теперь можно увидеть в Национальном музее в Познани.

Читайте также: Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка, - посол Польши в ООН

Кроме этого, он добавил, что украинцы, однако, предпочитают размещать работы на собственной территории, там, где это безопасно, хотя ракетные обстрелы несут угрозу всей территории Украины.

"Мы также с помощью украинцев проводим инвентаризацию всех объектов, уничтоженных россиянами", – подчеркнул Селлин и добавил, что есть планы помочь украинцам в восстановлении разрушенных памятников после окончания войны.

  • По состоянию на 31 декабря было известно, что более трех четвертей поляков считают, что война России против Украины угрожает безопасности их государства, примерно такое же количество за то, что Польша должна принимать беженцев из Украины.
  • 1 января стало известно, что президент Республики Польша Анджей Дуда в приветственном слове по случаю начала нового 2023 года сосредоточился прежде всего на последствиях российской войны против Украины. Этому посвящена первая половина его выступления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
Польша
помощь Украине
Мир про Украину
Читайте также:
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
1 января, 2023 воскресенье
В новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме оккупантов в Макеевке, - журналист Казанский
Євген Пригожин "Вагнер"
1 января, 2023 воскресенье
Пригожин пожелал "счастья" в новом году, выступив в морге с телами вагнеровцев
1 января, 2023 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40
    Покупка 40
    Продажа 40.81
  • EUR
    Покупка 41.64
    Продажа 42.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 января
18:07
OPINION
Удар по Макеевке: среди российских офицеров головотяпство и глупость неискоренимы
18:00
Президент Украины продлил безвиз для граждан Британии
17:46
В Винницкой области задержали мужчину, ранившего бритвой священника УПЦ МП
17:41
Эксклюзив
В Геническе и Скадовске россияне пытаются разными способами купить лояльность местного населения, - эксперт-международник Данилов
17:40
Саммит Украина – ЕС состоится в Киеве: итоги разговора Зеленского и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен
17:30
Интервью
Вокруг площадки в Рамштайне может создаться новая мировая система безопасности - Климкин
17:06
На деоккупированной Харьковщине полицейские обнаружили 920 тел, в том числе 25 детей, идентифицировали 656 погибших
16:56
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:32
Эксклюзив
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
В Макеевке уничтожили российских военных, которые должны были быть "скелетом" группировки - военный эксперт Киричевский
16:26
Под Мариуполь перебросили мобилизованных россиян со старыми танками, - советник мэра
16:20
Гауляйтер Севастополя вывез семью и имущество на Кипр – Центр нацсопротивления
16:02
Бен Ходжес
Украина может вернуть Крым к осени при условии получения обещанного оружия и сохранения санкций, – американский генерал
16:01
OPINION
Владимир Горбач
Россия признала неэффективность ударов по украинской гражданской инфраструктуре
15:45
В минобороны РФ утверждают, что потеряли 63 военных в результате удара ВСУ по казарме в Макеевке
15:39
Компания Bayer перечислила €1,3 млн на восстановление медучреждений Украины
15:36
Эксклюзив
На Востоке каждые сутки враг теряет существенные активы, - спикер Восточной группировки Череватый
15:15
За госпредательство и коллаборационную деятельность будут судить трех представителей оккупационных властей Херсонщины
15:12
Еспресо знакомится со зрителями и читателями
15:11
Эксклюзив
Враг продолжает обстреливать Херсон, в окрестностях города много раненых, - пресс-офицер комендатуры обороны Плетенчук
15:00
Экоактивисты облили краской фасад здания Сената Италии
14:57
"Мы не знаем, когда россияне могут ударить, нужно просто держать порох сухим": в Воздушных силах заверили, что готовы отбивать новые вероятные атаки
14:50
Оккупанты нанесли ущерб экологии Украины на $35,3 млрд, - Резников
14:44
Бывший генерал НАТО заявил, что прекращение огня в Украине возможно в 2023 году
14:39
Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка, – посол Польши в ООН
14:38
Эксклюзив
На Новогоднем выступлении за спиной Путина стояли ряженые ФСБшники, - полковник СБУ Костенко
14:20
Эксклюзив
Шансов у россиян окружить Бахмут нет, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
14:19
Главе центробанка РФ сообщили о подозрении в организации открытия отделений "банка" на временно оккупированных территориях Украины
14:11
В 2022 году Зеленский впервые за все время дипломатических отношений пообщался с лидерами 9 африканских стран, – МИД
14:06
OPINION
Год величайшей кражи
13:54
Ехал на мопеде вблизи села, а оккупанты открыли огонь. В Херсонской области эксгумировали тело еще одного мирного жителя
13:38
Герои Украины и кавалеры орденов с 1 января будут получать ежемесячные денежные выплаты
13:29
Инфографика
Против любых территориальных уступок России выступили 85% опрошенных украинцев
13:03
В Украине идет теплая погода, небольшие дожди только на Закарпатье и в Карпатах: прогноз погоды 3 января от Наталки Диденко
12:49
Исследователи Школы медицины UM обнаружили связь группы крови с риском инсульта
12:41
Эксклюзив
Несколько сотен военных медиков находятся в плену, - координатор части семей пленных военных медиков Кривцов
12:22
Беларусь продолжила совместные с Россией военные учения, - Гаюн
12:10
Эксклюзив
РФ стала на путь снарядного голода, пока он не является критическим, - военный эксперт Черник
12:09
Победа России означала бы уничтожение основы мирового строя, ЕС этого не допустит, – Маасикас
12:02
OPINION
Обыденность геноцида. Каким запомнился 2022-й
11:58
Европа на 90% сократила импорт российской нефти, чем лишила РФ сверхдоходов, – Маасикас
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV