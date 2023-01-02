Польша готова приютить культурные объекты из Украины в случае необходимости их вывезти, - министр культуры и национального наследия Селлин

Об этом в эфире "Польского радио" заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

"Мы подготовили склады в библиотеках, архивах и музеях, готовы принять подвижные коллекции, если украинцы решат их вывезти", – сказал он.

В частности, в качестве примера заместитель министра Польши привел коллекцию картин Яцека Мальчевского из львовской коллекции, которую теперь можно увидеть в Национальном музее в Познани.

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Кроме этого, он добавил, что украинцы, однако, предпочитают размещать работы на собственной территории, там, где это безопасно, хотя ракетные обстрелы несут угрозу всей территории Украины.

"Мы также с помощью украинцев проводим инвентаризацию всех объектов, уничтоженных россиянами", – подчеркнул Селлин и добавил, что есть планы помочь украинцам в восстановлении разрушенных памятников после окончания войны.

По состоянию на 31 декабря было известно, что более трех четвертей поляков считают, что война России против Украины угрожает безопасности их государства, примерно такое же количество за то, что Польша должна принимать беженцев из Украины.

1 января стало известно, что президент Республики Польша Анджей Дуда в приветственном слове по случаю начала нового 2023 года сосредоточился прежде всего на последствиях российской войны против Украины. Этому посвящена первая половина его выступления.