Польша готова при необходимости принять еще украинцев
В случае новой волны украинцев Польша предоставит им всяческую поддержку
Об этом в интервью Укринформу сообщила маршалок Сейма Польши Элжбета Витек.
«Польша видит этот вызов и, как и в начале войны, способна помочь всем нуждающимся в помощи. Мы не скрываем, что это большая нагрузка на наш бюджет, который испытывает экономические последствия пандемии. Однако в ситуации, когда жизнь и здоровье невинных людей находится под угрозой, мы не можем ответить по-другому, кроме солидарности и поддержки. Поэтому мы будем и дальше помогать Украине и ее гражданам всеми доступными средствами”, - отметила Витек.
Она подчеркнула, что "атаки России на гражданское население" является фактором, который может усилить волну миграции, но в Польше принимают это во внимание в условиях приближения зимы и энергетического шантажа Кремля.
- 19 октября Польша получила 147 млн евро от ЕС в помощь украинским беженцам . По данным польской пограничной службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польшу въехали более 7,11 млн. украинцев, а 5,32 млн. вернулись обратно. По данным МВД Польши, в настоящее время в стране находится 1,3-1,5 млн украинских беженцев.
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