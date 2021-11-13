Польша готова прекратить железнодорожное сообщение с Беларусью Лукашенко
Республика Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожного движения на границе с Беларусью
Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, информирует Еспресо.TV.
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По его словам, в Варшаве считают, что Беларусь является организатором миграционного кризиса на границе, и у Польши много вариантов влияния на Минск.
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"Они прекрасно знают, что мы можем закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", - приводит слова министра белорусское оппозиционное издание Zerkalo , где работают журналисты из запрещенного цензурой портала TUT.by.
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Напомним, с 9 ноября в связи с ситуацией на белорусско-польской границе Польша приостановила движение в пункте пропуска "Кузня". Ближайший пункт пропуска на белорусско-польской границе – "Берестовица" (смежный польский – "Бобровники").
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