Польша готова поддержать намерения Германии "дерусифицировать" импорт нефти
Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что государство готово помочь Германии отказаться от российской нефти
Об этом сообщает Reuters .
Правительство Польши готово помогать странам ЕС избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
"Польша готова поддержать намерения Германии по "дерусификации" с нашим нефтеперерабатывающим заводом в Гданьске", - заявила Москва.
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