Об этом сообщает в интервью каналу CTV News премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы пытаемся подавать пример. Польша первой полгода назад отправила 250 танков, а то и больше. Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 PT-91. И кроме этих танков, 14 танков, танки Leopard 2, которыми мы владеем. И мы сказали нашим партнерам в Западной Европе, сколько танков мы уже поставили, и я процитировал президента Зеленского (чтобы объяснить), насколько важно иметь современные танки в этой войне.У россиян на складах есть несколько тысяч, а некоторые даже более 15 тысяч танков", - заявил Моравецкий.

Польский премьер-министр подчеркнул странам-партнерам, что если мы не хотим поражения Украины, то должны быть очень открыты и смелы в поддержке.

"Это были аргументы, а также если Украине, не дай Бог, не удастся защитить свой суверенитет и свободу, это будет лишь первым шагом в безумной стратегии Кремля отстроить Российскую империю из прошлого. И я думаю, что если Европа хочет иметь стабильный и долгосрочный рост, стабильность и развитие мирным путем мы должны отражать все эти варварские атаки со стороны россиян", - говорит премьер-министр.

Моравецкий добавил, что у России может быть несколько тысяч танков, а по некоторым данным - даже 15 тысяч: "Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке".

Также относительно высказываний канцлера Германии Олафа Шольца по поводу того, что поставки танков могут расцениваться РФ как эскалация, польский премьер говорит: "Страх – это оружие, нашим оружием должна быть солидарность".

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов. В тот же день Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.

Также Байден сообщил, что США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже отправятся в Украину.

26 января министерша обороны Канады Анита Ананд заявила , что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2.

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