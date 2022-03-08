Польша готова передать США все истребители МиГ-29 для помощи Украине, но просит другие самолеты взамен
Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит у США предоставить другие самолеты
Об этом говорится в заявлении МИД страны .
"После консультаций между президентом и правительством страна готова немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МиГ-29 на авиабазе Рамштайн (Германия) и передать их в распоряжение правительства США", - говорится в заявлении.
Также Польша просит Штаты предоставить ей самолеты на смену с соответствующими эксплуатационными возможностями."Польша готова немедленно установить условия закупки самолетов. Правительство также просит других членов НАТО – владельцев самолетов МИГ-29 – действовать аналогично", - заявили в МИД.
6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что страна ищет самолеты для Польши способами, чтобы она могла предоставить Украине свои боевые самолеты.
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