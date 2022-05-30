Польша готова быть гарантом безопасности Украины
Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что государство готово стать гарантом безопасности Украины
Об этом он сказал в интервью CNN.
"Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты, – да, Польша будет участвовать в этом", – сказал Дуда.
Он добавил, что Польша вкладывает большие деньги в армию и скоро россияне будут "бояться" напасть.
- 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности для Украины.
- 1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в Китай с просьбой стать гарантом безопасности.
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