Польша готова быть гарантом безопасности Украины

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты, – да, Польша будет участвовать в этом", – сказал Дуда.

Он добавил, что Польша вкладывает большие деньги в армию и скоро россияне будут "бояться" напасть.

6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности для Украины.

1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в Китай с просьбой стать гарантом безопасности.