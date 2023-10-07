Польша формирует новые военные подразделения на границах с Украиной и Беларусью

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Люблинское воеводство, передает Укринформ.

В частности, в селе Собешин будет расположен новый дивизион ПВО на базе зенитно-ракетных систем Poprad и Pilica. Кроме того, здесь будут дислоцироваться инженерный и логистический батальоны.

Министр также сообщил о создании 18-й механизированной бригады со штабом в городе Понятово. А в Януве-Любельском разместится новый логистический батальон, входящий в состав 4-й бригады тылового обеспечения.

Отметим, что в марте прошлого года в Польше вступил в силу закон "О защите отечества". Им предполагается, в частности, увеличение численности Вооруженных сил вдвое – до 300 тысяч – и увеличение расходов на обороноспособность государства уже в 2023 году до 3% ВВП.