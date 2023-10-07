Польша формирует новые военные подразделения на границах с Украиной и Беларусью
На востоке Польши, вблизи границы с Беларусью и Украиной, будут созданы несколько новых военных подразделений, в частности ПВО, инженерного и тылового обеспечения
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Люблинское воеводство, передает Укринформ.
В частности, в селе Собешин будет расположен новый дивизион ПВО на базе зенитно-ракетных систем Poprad и Pilica. Кроме того, здесь будут дислоцироваться инженерный и логистический батальоны.
Министр также сообщил о создании 18-й механизированной бригады со штабом в городе Понятово. А в Януве-Любельском разместится новый логистический батальон, входящий в состав 4-й бригады тылового обеспечения.
Отметим, что в марте прошлого года в Польше вступил в силу закон "О защите отечества". Им предполагается, в частности, увеличение численности Вооруженных сил вдвое – до 300 тысяч – и увеличение расходов на обороноспособность государства уже в 2023 году до 3% ВВП.
- 5 октября министр нацобороны Польши Мариуш Блащак объявил о развертывании над Варшавой системы противоракетной обороны на основе Patriot. Чередование стартует уже 6 октября.
- 7 октября издание Politico информирует , что США инициируют предоставление Польше системы "Железный купол" в обмен на передачу Patriot Украине.
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