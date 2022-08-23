"Польша – это ваш тыл, дом, это ваши братья и сестры": Дуда заверил украинцев во всесторонней поддержке
Польша является временным прибежищем для многих украинцев и Украина может полностью рассчитывать на поддержку поляков
Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на саммите Крымской платформы 23 августа 2022 года.Как говорится в сообщении, Польша является временным прибежищем для многих украинцев, и Украина может полностью рассчитывать на поддержку поляков.
"Женщины и мужчины Украины охраняют Европу. Они платят высокую цену своими жизнями, здоровьем и потерями за Прагу, за Варшаву, за Берлин. Польша – это ваше заполье, это ваш тыл, это ваш дом, это ваши братья и сестры и семья для всех украинских беженцев, которые должны бежать от войны. У них есть новый дом, хоть и временный, в Польше", - сказал Дуда.
Также Дуда подчеркнул, что Польша поддерживала бы Украину при любом президенте.
"У нас нет споров по этому поводу. Все, кто находились до меня на этом посту, сказали бы то же самое, все президенты Польши говорят вам: мы с вами, мы на вашей стороне... Дорогие украинские братья! Ще не вмерла Украина, еще Польска не згинела, вместе к победе!", - сказал президент Польши.
- Во вторник, 23 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в столицу Украины.
- В Варшаве заработал Центр помощи для украинцев "Бок о бок", деятельность которого прежде всего будет направлена на помощь и поддержку тех, кто приехал из Украины, сбегая от войны.
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