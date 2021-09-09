Польша экстрадировала в США украинского хакера

Об этом сообщает France 24 .

28-летний Глеб Иванов-Толпинцев подозревается во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже паролей в даркнете. Арестованный в Польше в октябре 2020 года, он передан в США по соглашению между двумя странами. Федеральный суд США распорядился держать его под стражей до суда.

Следствие считает, что с 2016 года украинец устанавливал контроль над сетью компьютеров с помощью вредоносного программного обеспечения. После продажи пароли использовались для преступной деятельности, в частности финансового мошенничества или атак программами-вымогателями.