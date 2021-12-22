Польша достигла нового антирекорда по смертности от коронавируса
Во вторник, 21 декабря, Польша зафиксировала рекорд по смертности от COVID-19 за четвертую волну пандемии – 775 погибших в сутки
Об этом сообщает PAP .
По данным Минздрава Польши, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 18,021 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерло 775 человек, что является самым высоким показателем смертности за четвертую волну пандемии.
С 4 марта 2020 года, когда Польша обнаружила первый случай заражения коронавирусом, количество инфицированных превысило 4 млн, а умерших – 92,8 тыс.
Правительство ужесточает карантинные меры и программу вакцинации.
- Напомним, 15 декабря Польша сообщила о введении новых карантинных ограничений и ужесточила правила въезда в страну, в том числе для украинцев.
- В четверг, 16 декабря, Польша зафиксировала первый случай заражения "Омикроном".
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