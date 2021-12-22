Польша достигла нового антирекорда по смертности от коронавируса

Об этом сообщает PAP .



По данным Минздрава Польши, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 18,021 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерло 775 человек, что является самым высоким показателем смертности за четвертую волну пандемии.



С 4 марта 2020 года, когда Польша обнаружила первый случай заражения коронавирусом, количество инфицированных превысило 4 млн, а умерших – 92,8 тыс.



Правительство ужесточает карантинные меры и программу вакцинации.

Напомним, 15 декабря Польша сообщила о введении новых карантинных ограничений и ужесточила правила въезда в страну, в том числе для украинцев.

В четверг, 16 декабря, Польша зафиксировала первый случай заражения "Омикроном".