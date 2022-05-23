Польша досрочно расторгла действовавшее с 1993 года соглашение на поставку газа из России
Польша расторгла контракт с Газпромом, которым были предусмотрены поставки газа до конца 2022 года
Об этом сообщает Wprost .
По словам уполномоченного правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, резолюция о разрыве соглашения с Россией, действовавшая с 1993 года, была принята еще 13 мая.
"Через 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать", – сказал Наимский.
Он добавил, что польский участок газопровода Ямал - Европа, по которому велась транспортировка газа из России, теперь можно будет использовать для поставки из Германии.
"Этот участок инфраструктуры является собственностью компании EuroPolGaz. Оператором этого участка, как и всей системы передачи газа в Польше, является GAZ-Sistem", – пояснил Наимский.
Ранее Польша планировала окончательно отказаться от российского газа в конце 2022 года. Однако 27 апреля Россия остановила поставки газа в страну из-за отказа Варшавы платить за горючее рублями.
- 26 апреля Петр Наимский заявил , что Польша не будет платить за российский газ рублями.
- В тот же день Газпром сообщил польской газовой компании PGNiG о полной остановке поставок газа .
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