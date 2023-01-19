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Польша допускает поставку Украине танков Leopard без согласия Германии, CNN сообщило, что Пентагон планирует "давить на немцев" в этом вопросе

19 января, 2023 четверг
20:42
война с Россией

Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, независимо от того, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники, а Пентагон, по данным СМИ, планирует "давить на немцев" в этом вопросе

Об этом в комментарии телеканалу Polsat News заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Согласие является второстепенным вопросом. Или мы это согласие получим, или сами сделаем так, как надо", - отметил Моравецкий, добавляя, что несколько стран договорились о передаче танков Украине.

"Здесь самое главное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие страны как можно скорее предложили свои современные танки и тяжелую технику. От этого может зависеть способность отстаивать свободу в Украине, а значит, и безопасность всей Европы", - констатировал польский премьер.

По его словам, решение о передаче Украине танков является "ключевым". Согласно различным экспертизам и анализам, Россия готовится к новому наступлению, вероятно, в феврале. Следовательно, к этому времени Украина должна получить новое оружие и восполнить пробелы в военной технике там, где это необходимо. В частности, речь идет о танках и БМП.

"Мы будем продолжать действовать, будем давить на офис канцлера и Германию, чтобы они как можно скорее ответили на наше предложение (о передаче танков, – ред.)", - заявил Моравецкий.

Как отмечает CNN, на этой неделе состоялась серия переговоров на высоком уровне по Украине, накануне встречи в формате Рамштайн, которая состоится в пятницу, 20 января.

В частности, Ллойд Остин намерен встретиться с новым руководителем минобороны Германии. Остин сказал, что два руководителя обороны обсудят в четверг "некоторые вопросы, которые мы рассмотрим завтра в контактной группе".

В среду, 18 января, высокопоставленный представитель обороны США заявил, что Остин "давит на немцев", чтобы они позволили передать их танки Leopard в Украину, чтобы дать Киеву "способность в решающий момент" противостоять любому потенциальному весеннему наступлению России.

"Мы очень оптимистично настроены на то, что добьемся прогресса в выполнении этого требования до конца недели", — добавил чиновник.

  • Напомним, Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
  • Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе.
  • Финляндия заявляла, что может передать Украине танки, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Сегодня, 17 января, страна подтвердила готовность принять участие в коалиции государств, передающих Украине танки.
  • Сегодня, 19 января, министр обороны Литвы анонсировал передачу Украине "сотен" танков Leopard от нескольких стран.

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Польша
Германия
США
оружие для Украины
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