Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что первая такая перевозка с начала полномасштабного российского вторжения состоялась 18 июля. Тогда 31 раненого украинского военного и сопровождающих санитарным поездом перевезли из Пшемышля в Варшаву.

Как передают польские СМИ, состояние пациентов стабильное. Сейчас большинство военных проходят через реконструктивные оперативные вмешательства, то есть восстановление частей тела, поврежденных во время боев. Затем воинов ждет реабилитация.

Предполагается, что в ближайшее время подобные группы из 30 солдат будут перевозить в Польшу санитарным поездом раз в неделю.

Также 19 июля глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что первой задачей Группы гуманитарной и медицинской помощи была транспортировка и отправка раненых военных из Украины в польские больницы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb