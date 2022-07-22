Польша дополнительно примет на лечение 30 украинских военнослужащих
На следующей неделе около 30 бойцов ВСУ доставят спецпоездом на лечение в Люблинское, Мазовецкое и Лодзинское воеводства Польши
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на RMF24.
Отмечается, что первая такая перевозка с начала полномасштабного российского вторжения состоялась 18 июля. Тогда 31 раненого украинского военного и сопровождающих санитарным поездом перевезли из Пшемышля в Варшаву.
Как передают польские СМИ, состояние пациентов стабильное. Сейчас большинство военных проходят через реконструктивные оперативные вмешательства, то есть восстановление частей тела, поврежденных во время боев. Затем воинов ждет реабилитация.
Предполагается, что в ближайшее время подобные группы из 30 солдат будут перевозить в Польшу санитарным поездом раз в неделю.
Также 19 июля глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что первой задачей Группы гуманитарной и медицинской помощи была транспортировка и отправка раненых военных из Украины в польские больницы.
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