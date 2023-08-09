Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик, передает Радио Свобода .

"Это будет подкрепление не из тысячи, а из двух тысяч солдат", – сказал Васик государственному информагентству PAP.

По словам замглавы МВД, этот шаг одобрил министр обороны после соответствующего запроса польского пограничного ведомства.

Войска планируют развернуть в течение двух недель. Они присоединятся к тем двум тысячам военнослужащих, которые уже находятся на границе.

Накануне минобороны Польши анонсировало отправку на границу с Беларусью одной тысячи военных.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.