Польша дополнительно отправит на границу с Беларусью вдвое больше военных, чем планировала
Польша усилит двумя тысячами военнослужащих границу с Беларусью на фоне пребывания в этой стране российских наемников ЧВК Вагнера
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик, передает Радио Свобода .
"Это будет подкрепление не из тысячи, а из двух тысяч солдат", – сказал Васик государственному информагентству PAP.
По словам замглавы МВД, этот шаг одобрил министр обороны после соответствующего запроса польского пограничного ведомства.
Войска планируют развернуть в течение двух недель. Они присоединятся к тем двум тысячам военнослужащих, которые уже находятся на границе.
Накануне минобороны Польши анонсировало отправку на границу с Беларусью одной тысячи военных.
Что известно о вагнеровцах в Беларуси
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.
11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.
7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.
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