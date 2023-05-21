Об этом он написал в Telegram .

Политик заявил, что треть польских территорий представляют собой районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богаты природными ресурсами. По его словам, эти территории вошли в состав Польши якобы благодаря РФ.

Также Володин сказал, что после Второй мировой войны советский народ "израсходовал на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов".

Он добавил, что якобы Польша существует только благодаря России. Володин упрекнул поляков за снос памятников советским солдатам, закрытие русских школ и якобы кражу имущества РФ.

"Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", – считает он.

Спикер госдумы РФ предложил запретить проезд польских фур по российской территории.