Польша должна вернуть приобретенные территории после Второй мировой и вернуть РФ деньги за восстановление, - спикер госдумы Володин
Глава государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша якобы должна рассчитаться за то, что советская армия освободила ее от немецких оккупантов
Об этом он написал в Telegram .
Политик заявил, что треть польских территорий представляют собой районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богаты природными ресурсами. По его словам, эти территории вошли в состав Польши якобы благодаря РФ.
Также Володин сказал, что после Второй мировой войны советский народ "израсходовал на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов".
Он добавил, что якобы Польша существует только благодаря России. Володин упрекнул поляков за снос памятников советским солдатам, закрытие русских школ и якобы кражу имущества РФ.
"Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", – считает он.
Спикер госдумы РФ предложил запретить проезд польских фур по российской территории.
- Власти Республики Польша арестовали банковские счета российского посольства и изъяли находившиеся на них средства.
- В субботу, 29 апреля 2023 года, власти столицы Польши вернули себе здание по улице Келецкая, 45 в Варшаве, которое посольство России заняло – по мнению польского государства – незаконно. В нем ежедневно действовала русская средняя школа, где обучались дети дипломатов и военных.
- Впоследствии премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша планирует и дальше возвращать дома посольства России на территории страны под свой контроль.
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