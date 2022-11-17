Об этом сообщает Polske Radio со ссылкой на заявление представительницы компании-производителя Lockheed Martin Риту Флаэрти.

По ее словам, скорее всего, компания уложится в согласованные сроки, и Польша получит заказанные системы уже в 2023 году.

Первый контракт на покупку американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения Министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного гиганта Lockheed Martin, из которых две должны быть для боевого применения и две – для обучения.

В мае этого года Министерство национальной обороны обратилось в США с просьбой подготовить предложение относительно еще примерно 500 систем (у американских военных было 410 таких систем, прежде чем передать Украине десяток систем).

3 ноября польский политик Мирослав Чех заявил, что Польша увеличит численность военных до 300 тыс. человек, закупит 500 HIMARS и нарастит ПВО. Также в стране находятся 10 тыс. американских солдат. Президент США Джо Байден заявил, что их присутствие будет постоянно рядом с границей с Украиной, Калининградской областью РФ и Беларусью, только будут происходить ротации.

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