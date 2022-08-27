Об этом сообщает TVN24.

Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава администрации программы оборонных закупок Южной Кореи Эом Дон Хван подписали контракты на военной базе в городе Мораг на севере Польши.

По соглашению с Южной Кореей Польша закупает 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд., а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд. Соглашение включает обучение, логистику и боеприпасы.

"Заказанное оборудование является реальным усилением потенциала сдерживания и обороны Польши", - заявили в Минобороны Польши.

По словам Блащака, уже в этом году 10 танков К2 отправятся в Мораг, а 24 артиллерийские гаубицы К9 отправятся в артиллерийский полк в Венгожево.

Отметим, что в правительстве Польши планируют серьезно усилить способности вооруженных сил и к 2035 году инвестировать в модернизацию армии 524 млрд злотых (почти 110 млрд евро).

Как известно, Польша отправила много военной техники в Украину после вторжения России. Польское правительство стремится заменить часть оружия новыми приобретениями, в частности, танками Abrams американского производства и техникой из Кореи.

25 июля Польша передала ВСУ партию своих основных танков PT-91 Twardy. Представитель Агентства вооружений Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек не уточнил, какое именно количество. До этого он говорил, что в Польше возник "дефицит более чем в 200 танков", который планируют закрыть поставки из Южной Кореи.

Польша и Южная Корея также планируют подписать в текущем году соглашение о закупке 12 самолетов FA-50, легких учебно-боевых самолетов производства Korea Aerospace совместно с Lockheed Martin. Всего Польша планирует закупить у Кореи 48 истребителей.

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