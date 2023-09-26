Польша договорилась из США о покупке 96 вертолетов Apache
Глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с компанией Lockheed Martin о покупке 96 ударных военных вертолетов Apache
Об этом сообщает в Twitter министерство обороны Польши.
Соглашение между Польшей и Lockheed Martin предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.
"Вскоре у Польши будет 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США", - сказал Блащак.
Он добавил, что первые американские вертолеты ожидаются в Войске Польском уже в 2024 году.
- Напомним, 25 сентября государственный департамент США объявил о предоставлении Польше кредита в сумме 2 миллиарда долларов для повышения своей оборонной способности.
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