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Польша договорилась из США о покупке 96 вертолетов Apache

26 сентября, 2023 вторник
05:16
Мир

Глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с компанией Lockheed Martin о покупке 96 ударных военных вертолетов Apache

Об этом сообщает в Twitter министерство обороны Польши.

Соглашение между Польшей и Lockheed Martin предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.

"Вскоре у Польши будет 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США", - сказал Блащак.

Он добавил, что первые американские вертолеты ожидаются в Войске Польском уже в 2024 году.

  • Напомним, 25 сентября государственный департамент США объявил о предоставлении Польше кредита в сумме 2 миллиарда долларов для повышения своей оборонной способности.
Польша
оружие
США
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