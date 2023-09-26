Польша договорилась из США о покупке 96 вертолетов Apache

Об этом сообщает в Twitter министерство обороны Польши.

Соглашение между Польшей и Lockheed Martin предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.

"Вскоре у Польши будет 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США", - сказал Блащак.

Он добавил, что первые американские вертолеты ожидаются в Войске Польском уже в 2024 году.