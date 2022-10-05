Польша ведет переговоры с США по участию в программе совместного использования ядерного вооружения для противодействия растущим угрозам со стороны России

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Gazeta Polska.

"Первая проблема заключается в том, что у нас нет ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта", - сказал Анджей Дуда.

Программа совместного использования ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим такого оружия, участвовать в планировании его использования.

Эта программа не расширяет группу стран, имеющих ядерное оружие (таких стран в НАТО сейчас три: США, Великобритания и Франция, – ред.). Только Штаты предоставляли свое оружие другим государствам в рамках программы.

В рамках программы страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по политике ядерного оружия, содержат техническое оборудование (в том числе самолеты, способные нести ядерное оружие), необходимое для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся у нее средства, включая ядерное оружие , чтобы защитить свою территориальную целостность. При этом Путин обвинил Запад в ядерном шантаже и угрозах применить против России ядерное оружие.

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Соединенные Штаты пока не видели шагов России, которые сигнализировали бы, что она применит ядерное оружие в войне против Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb