Польша договаривается о коалиции для поставок Украине танков Leopard 2

Об этом сообщает Wyborcza.pl со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Вместе с президентом мы ведем переговоры, направленные на создание коалиции, которая передала бы такую тяжелую технику", - сказал он.

Таким образом польский премьер ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли Польша передавать Украине танки Leopard 2. Он подчеркнул, что без такой коалиции, которая займется поставками техники, его страна не планирует передавать Украине немецкие танки.

6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и наконец передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

7 января стало известно, что Финляндия передаст Украине танки Leopard 2, если соответствующее решение примут другие страны Европы. В тот же день президент Европейского парламента Роберта Мецола выступила за поставку Украине немецких танков.

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