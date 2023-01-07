Польша договаривается о коалиции для поставок Украине танков Leopard 2
Польша пока не планирует сама передавать Украине танки Leopard 2, однако договаривается о создании коалиции для поставок
Об этом сообщает Wyborcza.pl со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Вместе с президентом мы ведем переговоры, направленные на создание коалиции, которая передала бы такую тяжелую технику", - сказал он.
Таким образом польский премьер ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли Польша передавать Украине танки Leopard 2. Он подчеркнул, что без такой коалиции, которая займется поставками техники, его страна не планирует передавать Украине немецкие танки.
- 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и наконец передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.
- 7 января стало известно, что Финляндия передаст Украине танки Leopard 2, если соответствующее решение примут другие страны Европы. В тот же день президент Европейского парламента Роберта Мецола выступила за поставку Украине немецких танков.
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