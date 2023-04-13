Польша до конца года получит 116 танков Abrams

Об этом заявил инспектор Сухопутных войск в Генеральном командовании видов вооруженных сил Польши Мацей Яблонский, передает Укринформ.

Эти танки Варшава в прошлом году приобрела у США. Они будут доставлены тремя партиями.

Так, первые 14 танков попадут на вооружение 1-й варшавской бронетанковой бригады ВС Польши до конца первого полугодия. Еще 42 танка доставят в ту же бригаду в конце августа – начале сентября. Третья партия в размере 80 танков попадет в Польшу в декабре, после чего они станут на вооружение 19-й механизированной бригады в Журавице недалеко от Перемышля.

Яблонский отметил, что поставка 116 танков Abrams M1A1 не повлияет на сроки главного заказа – 250 новых танков Abrams M1A2 для польской армии.

Уже в 2025 году в страну доставят два батальона Abrams M1A2, а еще два - в 2026. Ими вооружат 18-ю механизированную дивизию, дислоцированную в восточной Польше, в частности у границы с Беларусью.