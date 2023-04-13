Польша до конца года получит 116 танков Abrams
К концу 2023 года Польша получит 116 танков Abrams M1A1, а к 2026 году – 250 новых моделей М1А2
Об этом заявил инспектор Сухопутных войск в Генеральном командовании видов вооруженных сил Польши Мацей Яблонский, передает Укринформ.
Эти танки Варшава в прошлом году приобрела у США. Они будут доставлены тремя партиями.
Так, первые 14 танков попадут на вооружение 1-й варшавской бронетанковой бригады ВС Польши до конца первого полугодия. Еще 42 танка доставят в ту же бригаду в конце августа – начале сентября. Третья партия в размере 80 танков попадет в Польшу в декабре, после чего они станут на вооружение 19-й механизированной бригады в Журавице недалеко от Перемышля.
Яблонский отметил, что поставка 116 танков Abrams M1A1 не повлияет на сроки главного заказа – 250 новых танков Abrams M1A2 для польской армии.
Уже в 2025 году в страну доставят два батальона Abrams M1A2, а еще два - в 2026. Ими вооружат 18-ю механизированную дивизию, дислоцированную в восточной Польше, в частности у границы с Беларусью.
- Недавно стало известно, что война в Украине повлекла за собой своеобразный геополитический сдвиг в Европе, переместив "центр тяжести НАТО" в Центральную и Восточную Европу: Польшу и балтийские страны.
- В частности, США планируют укрепить свое военное присутствие в Польше, дополнительно перебросив несколько тысяч военных, а также создав военную базу и склады с оружием.
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