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Польша до конца года намерена отказаться от российской нефти, - Моравецкий

30 мартa, 2022 среда
14:50
Мир Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна приложит максимум усилий, чтобы до конца 2022 года отказаться от нефти из РФ

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее заявление глава польского правительства сделал во время совместной пресс-конференции с министром климата Анной Москвой и руководителем польской государственной энергетической компании PKN Orlen Даниелем Обайтеком.

"Мы будем делать все возможное, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", - сказал Моравецкий.

Премьер подчеркнул, что Польша в значительной степени уже независима от российской нефти, но сейчас демонстрирует самый радикальный план в Европе по отказу от нее.

Моравецкий напомнил, что его правительство одобрило законопроект, которым запрещается импорт угля из РФ в Польшу.

"Мы направляем законопроект в парламент и вместе с подписью президента накладываем полное эмбарго на уголь. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, мы полностью откажемся от российского угля",- сказал Моравецкий.

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Экономика
Россия
Польша
русская агрессия
эмбарго
Матеуш Моравецкий
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