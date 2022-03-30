Польша до конца года намерена отказаться от российской нефти, - Моравецкий

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее заявление глава польского правительства сделал во время совместной пресс-конференции с министром климата Анной Москвой и руководителем польской государственной энергетической компании PKN Orlen Даниелем Обайтеком.

"Мы будем делать все возможное, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", - сказал Моравецкий.

Премьер подчеркнул, что Польша в значительной степени уже независима от российской нефти, но сейчас демонстрирует самый радикальный план в Европе по отказу от нее.

Моравецкий напомнил, что его правительство одобрило законопроект, которым запрещается импорт угля из РФ в Польшу.

"Мы направляем законопроект в парламент и вместе с подписью президента накладываем полное эмбарго на уголь. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, мы полностью откажемся от российского угля",- сказал Моравецкий.

29 марта стало известно, что Польша планирует запретить импорт угля из России.

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