Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает "Польское радио".

"Мы вместе с президентом Анджеем Дудой делаем все, чтобы построить международную коалицию, чтобы осуществлять, по возможности, соответствующие предложения, действия и давление на Российскую Федерацию, чтобы она воздерживалась от любой опасной деятельности, связанной с этой АЭС", – сказал он.

Он отметил, что говорил недавно на эту тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими европейскими лидерами. По словам политика, минирование ЗАЭС является огромной угрозой не только Украине, но и другим странам.

По его словам, в этом контексте очень важны действия МАГАТЭ, которое сотрудничает также с россиянами. Также важно давление ООН, подчеркнул Моравецкий.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что ситуация там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось к международному сообществу, в частности в Группу Семи и Европейский Союз, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Также МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут учения по ликвидации последствий возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции.

25 июня глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

Читайте также: Готовимся к реализации эвакуационных мероприятий на случай подрыва ЗАЭС, - глава Запорожской райгосадминистрации