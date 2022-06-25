Польша будет выступать за увеличение присутствия НАТО в своей стране на саммите в Мадриде
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сказал, что Польша пытается разместить бригадную группу в рамках структур НАТО на своей территории
Об этом он сообщил в интервью изданию Polska Times.
29-30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО, в котором примут участие вице-премьер-министр и президент Польши Анджей Дуда.
"Мы ищем больше войск и хотим повысить готовность союзных сил в случае угрозы. Я подтверждаю, что мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО. В течение нескольких лет мы принимаем американских солдат на польской земле, их количество увеличивается, и сохранение этого постоянного присутствия является одним из моих приоритетов", – сказал вице-премьер-министр и министр обороны Мариуш Блащак.
По его словам, каждый саммит НАТО определяет приоритеты и направления развития возможностей Североатлантического союза на ближайшие годы. Нынешняя встреча важна, из-за войны в Украине. В ходе саммита также будут разговоры об увеличении бюджета НАТО.
"Позвольте отметить, что бюджет НАТО сейчас ниже, чем в начале 1990-х годов. Между тем сегодня война идет на границе государства НАТО. Я убежден, что конфликт в Украине станет стимулом для того, чтобы убедить скептиков, чтобы пересмотреть эти взгляды. Сигнал к изменениям ясен – во время июньской сессии министров обороны НАТО Польша четко поддержала идею увеличения общих бюджетов НАТО – с фокусом этих усилий на финансировании инфраструктуры и логистических решений для укрепления восточного фланга НАТО", - сказал министр.
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