Посол Рощишевский заявил, что Польша будет вынуждена вступить в конфликт, если Украина проиграет. В посольстве уточнили его слова

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Рощишевский прокомментировал решение польских властей предоставить Украине истребители МиГ-29. Он заявил, что напряженность наращивают не НАТО, не Польша, не Франция и не Словакия, и подчеркнул, что именно Россия напала на Украину и убивает там людей и похищает украинских детей.

"Поэтому или Украина будет сегодня защищать свою независимость, а если нет, мы будем вынуждены вступить в этот конфликт, потому что наши фундаментальные ценности, которые являются основой нашей цивилизации, оказались под угрозой, поэтому у нас не будет выбора", - подчеркнул Рощишевский.

Позже в посольстве Польши во Франции уточнили слова Рощишевского. Там подчеркнули, что во время разговора с редактором издания посол утверждал о необходимости поддержки Украины союзниками. Он также говорил об угрозе, которую представляет Россия для Европы и европейских ценностей.

"Прослушивая весь разговор, можно понять, что не было объявления о прямом участии Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях неудачи Украины - возможность нападения или втягивания в войну Россией последовательных центральноевропейских стран - балтийских государств и Польши", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что высказывание Рощишевского полностью отвечает этому анализу и именно в этом смысле следует понимать цитируемый фрагмент текста.