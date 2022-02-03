Польша будет просить США о постоянном присутствии американских войск в стране на ротационной основе

Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Reuters .

"Естественно, что польская дипломатия стремится расширить союзническое присутствие в форме постоянной ротации", – сказал Пшидач.



Он сообщил, что Збигнев Рау 4 февраля отправится в Вашингтон, где обсудит этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также темой разговора будут санкции против России.

Издание передает, что в ближайшее время около 1,7 тыс. американских военных прибудут в Польшу. Однако они останутся в стране временно.

Пшидач отметил, что текущая ситуация с безопасностью в Европе является угрожающей, поэтому просьба о военном усилении оправдана.

"Текущая ситуация с безопасностью означает, что необходимость ужесточения этой политики сдерживания становится еще более актуальной", - сказал он.