Польша будет просить США о постоянном присутствии американских войск в стране на ротационной основе
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау будет лоббировать в Соединенных Штатах Америки идею об увеличении численности американских войск в Восточной Европе, и, в частности, их присутствии в Польше на ротационной основе
Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, передает Reuters .
"Естественно, что польская дипломатия стремится расширить союзническое присутствие в форме постоянной ротации", – сказал Пшидач.
Он сообщил, что Збигнев Рау 4 февраля отправится в Вашингтон, где обсудит этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также темой разговора будут санкции против России.
Издание передает, что в ближайшее время около 1,7 тыс. американских военных прибудут в Польшу. Однако они останутся в стране временно.
Пшидач отметил, что текущая ситуация с безопасностью в Европе является угрожающей, поэтому просьба о военном усилении оправдана.
"Текущая ситуация с безопасностью означает, что необходимость ужесточения этой политики сдерживания становится еще более актуальной", - сказал он.
- Напомним, президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из- за растущей угрозы со стороны России.
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