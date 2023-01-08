Это не первые Abrams для Польши и далеко не последние. Страна будет одним из крупнейших операторов этого танка в мире (более 350 единиц). И это лишь часть большого военного пазла, который выстраивает Варшава.

В прошлом году 240 танков поляки передали Украине и сразу же заказали у США 250 Abrams взамен. 28 машин в новейшей комплектации поступило еще в июле.

По состоянию на январь прошлого года в Польше было 800 танков – советские Т-72М, собственные PT-91 Twardy и несколько Leopard 2. В ближайшие 7 лет количество машин вырастет по меньшей мере в полтора раза и все они будут современными.

Наш западный сосед создает новую армию с новым оружием и техникой. На это Польша к 2035 году потратит $120 млрд! Уже сейчас издание Politico называет польскую армию сильнейшей в ЕС

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Наш западный сосед создает новую армию с новым оружием и техникой. На это Польша к 2035 году потратит $120 млрд! Уже сейчас издание Politico называет польскую армию сильнейшей в ЕС.

В настоящее время армия Польши насчитывает 150 тысяч хорошо обученных солдат. Согласно плану, это число вырастет вдвое.

США не является главным поставщиком техники для Польши. У поляков уже есть военный контракт с Южной Кореей на $10 млрд. В частности, в нем прописаны поставки 180 танков K2 Black Panther, первые 10 единиц уже в Польше. В общей сложности к концу десятилетия Варшава купит у Сеула 1000 машин.

У поляков уже есть военный контракт с Южной Кореей на $10 млрд. В частности, в нем прописаны поставки 180 танков K2 Black Panther, первые 10 единиц уже в Польше.

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Сейчас в Польше 50 самолетов F-16. А будут 32 самых современных F-35, контракт заключен два года назад. Еще 48 легких штурмовиков FA-50 поступит из Кореи. Вертолеты Leonardo – из Италии. В перспективе рассматривается покупка многоцелевого боевого самолета KF-21 Boramae.

В настоящее время Польша имеет около 400 САУ. В Корее заказаны еще 670 самоходных гаубиц K9 Thunder. Также в армию поступят 150 САУ Krab, в том числе взамен переданных Украине.

В Корее заказано 218 ракетных установок K239 Chunmoo. С США идут переговоры о покупке сразу 200 машин HIMARS. Должен быть контракт на покупку РСЗО WR-40 Langusta.

Такая подготовка — лучшая прививка от путинизма.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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