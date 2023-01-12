Польша будет давить на другие страны по передаче Украине танков Leopard, – представитель правительства
Польша решила передать Украине танки Leopard, чтобы мотивировать другие страны сделать то же самое. Таким образом, официальная Варшава заботится и о собственной безопасности
Об этом TVP.INFO заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, комментируя решение Польши о передаче Украине роты танков Leopard 2 .
"Если мы не защитим независимость Украины, мы следующая цель", - сказал спикер польского правительства.
По его словам, Польша стремится к тому, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.
"Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (предоставление оружия Украине - ред.)", - подчеркнул Мюллер.
Он напомнил Литве, Латвии и Эстонии, что они тоже потенциальной мишенью.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с главами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.
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