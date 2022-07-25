Польша будет бойкотировать мероприятия, в которых примут участие дипломаты РФ или Беларуси
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Польша и ее официальные представители не будут участвовать в мероприятиях, если там будут присутствовать дипломаты из России и Беларуси
Об этом Яблонский сообщил в эфире Polskie Radio.
"Мы приняли решение, что на проводимых в Польше мероприятиях независимо от того, какой институт их организует, не будет никаких наших представителей, если там будут участвовать также представители России и Беларуси", - сказал он.
Яблонский также подчеркнул, что "на сегодняшний день Россия не обычный партнер, а агрессор, нарушающий международное право", а потому должен быть изолированным.
"Мы считаем, что Россия должна быть полностью изолирована от всех международных форумов и форматов, где она может выступать", – отметил замглавы польского МИД.
Яблонский также добавил, что "такая изоляция необходима, потому что Путин строит свою политику на основе того факта, что у него есть определенные возможности международных контактов".
- Напомним, 22 июля Польша заявила о намерении дополнительно принять на лечение 30 украинских военнослужащих.
- Также поляки собрали 100% средств на Bayraktar для Украины – 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов)
- А 25 июля в Украину прибыли предоставленные Польшей танки PT-91 Twardy, оснащенные модифицированной броней.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное