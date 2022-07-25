Польша будет бойкотировать мероприятия, в которых примут участие дипломаты РФ или Беларуси

Об этом Яблонский сообщил в эфире Polskie Radio.

"Мы приняли решение, что на проводимых в Польше мероприятиях независимо от того, какой институт их организует, не будет никаких наших представителей, если там будут участвовать также представители России и Беларуси", - сказал он.

Яблонский также подчеркнул, что "на сегодняшний день Россия не обычный партнер, а агрессор, нарушающий международное право", а потому должен быть изолированным.

"Мы считаем, что Россия должна быть полностью изолирована от всех международных форумов и форматов, где она может выступать", – отметил замглавы польского МИД.

Яблонский также добавил, что "такая изоляция необходима, потому что Путин строит свою политику на основе того факта, что у него есть определенные возможности международных контактов".

Напомним, 22 июля Польша заявила о намерении дополнительно принять на лечение 30 украинских военнослужащих.

Также поляки собрали 100% средств на Bayraktar для Украины – 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов)

А 25 июля в Украину прибыли предоставленные Польшей танки PT-91 Twardy, оснащенные модифицированной броней.

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