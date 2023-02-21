Польша будет бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян и белорусов

Об этом сообщает Sport.pl .

По словам вице-президента Польской боксерской ассоциации Мацея Демеля, соответствующее решение было принято еще в 2022 году сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину и пересматривать его никто не собирается.

"Мы одна из первых спортивных ассоциаций, которая после начала войны в Украине приняла постановление, что мы не будем выступать на соревнованиях, где будут участвовать россияне и белорусы. С тех пор новое постановление мы не принимали, поэтому старое остается в силе. Мы последовательны в своих действиях" – сказал Демель.

Ранее о бойкоте ЧМ-2023 объявили США, Ирландия, Чехия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды.

В 2023 году мужской чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан), а женский - с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).