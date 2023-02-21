Польша будет бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян и белорусов
Сборная Польши будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за участия в турнире россиян и белорусов
Об этом сообщает Sport.pl .
По словам вице-президента Польской боксерской ассоциации Мацея Демеля, соответствующее решение было принято еще в 2022 году сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину и пересматривать его никто не собирается.
"Мы одна из первых спортивных ассоциаций, которая после начала войны в Украине приняла постановление, что мы не будем выступать на соревнованиях, где будут участвовать россияне и белорусы. С тех пор новое постановление мы не принимали, поэтому старое остается в силе. Мы последовательны в своих действиях" – сказал Демель.
Ранее о бойкоте ЧМ-2023 объявили США, Ирландия, Чехия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды.
В 2023 году мужской чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан), а женский - с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).
- 9 февраля Федерация бокса США заявила об отказе участвовать в мужском и женском чемпионатах мира из-за решения допустить россиян и белорусов на турниры под национальными флагами.
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