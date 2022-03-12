Польша более чем вдвое увеличивает численность армии и создает терроборону по образцу Украины
Польский Сейм принял закон "О защите Отечества", которым увеличивается расход на оборону и увеличивается численность армии и создает отряды территориальной обороны.
Об этом на своей странице в Facebook пишет польский премьер Матеуш Моравецкий, передает Эспрессо.TV .
"Сейм Польши сегодня принял закон "О защите Отечества". За принятие проекта проголосовали 450 депутатов - никто не был против (и только 5 депутатов воздержались от голосования). В это непростое время войны, которая идет за нашей восточной границей, среди мрачных образов насилия" , мы берём примеры солидарности и общей заботы о безопасности Польши и всей Европы", - пишет он.
В настоящее время законопроект ждет рассмотрение в Сенате и подпись президента Анджея Дуды.
Как отмечается, этот законопроект был разработан еще в прошлом году и напрямую не касается нынешней агрессии РФ.
Законопроект предусматривает уже со следующего года увеличивающий финансирование армии с нынешних 2% до 3% ВВП. Планируется выпуск специальных финансовых инструментов, позволяющих профинансировать это повышение.
В свою очередь, численность армии планируется увеличить с нынешних 110 тысяч до 250 тысяч и отдельно 50 тысяч войск территориальной обороны.
Также ликвидируется норма, что 50% расходов на оборону должны быть направлены предприятиям военной сферы, упрощающей закупки иностранного оружия.
Кроме того, законопроект упрощает сотрудничество армии с волонтерами.
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