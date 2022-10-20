Перехват опубликовал Главное управление разведки в своем телеграме.

Оккупант рассказал о пренебрежительном отношении российского военного руководства к мобилизованным, что приводит к большим потерям в рядах россиян.

"В третьей роте командир сказал выехать, танки пустые, керосина нет. Они выехали, их начали обстреливать. Командир сказал: "нет, стоим до талого". Полроты погибло, такое командование. Только один до нас дошел, а где остальные - не знаю...", – рассказывает оккупант.

Он также отметил, что есть случаи, когда по невнимательности руководства раненых оккупантов оформляют как погибших.

"У меня друг - он уехал живой. Его "затрехсотило", но приехал живой, а начальник штаба говорит "все, он уже "двухсотый". Хорошо, что еще документы не успел сделать и не отправил к родным домой...", - жалуется российский военный.

"Из 35 оккупантов живыми остались двое": минометчики егерской бригады рассказали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb