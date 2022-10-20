"Полроты погибло, только один до нас дошел": оккупанты жалуются на военное руководство - перехват
Украинская разведка опубликовала перехват, в котором "мобик" жалуется на бестолковость российского военного руководства
Перехват опубликовал Главное управление разведки в своем телеграме.
Оккупант рассказал о пренебрежительном отношении российского военного руководства к мобилизованным, что приводит к большим потерям в рядах россиян.
"В третьей роте командир сказал выехать, танки пустые, керосина нет. Они выехали, их начали обстреливать. Командир сказал: "нет, стоим до талого". Полроты погибло, такое командование. Только один до нас дошел, а где остальные - не знаю...", – рассказывает оккупант.
Он также отметил, что есть случаи, когда по невнимательности руководства раненых оккупантов оформляют как погибших.
"У меня друг - он уехал живой. Его "затрехсотило", но приехал живой, а начальник штаба говорит "все, он уже "двухсотый". Хорошо, что еще документы не успел сделать и не отправил к родным домой...", - жалуется российский военный.
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