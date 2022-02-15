Положинский, Тополя и участники группы "Антитела": украинские звезды присоединяются к Силам терробороны

Об этом говорится в Facebook.



"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", - написал Положинский.







Пресс-служба ТРО ВСУ в Facebook сообщает, что в ряды терробороны присоединились и участники группы "Антитела", в частности вокалист Тарас Тополя. Также известно, что музыканты будут снимать видео.



"В нашем совместном проекте с Тарасом Тополей "Саме те ТрО" мы пошагово покажем путь от решения подписать контракт до первых официальных учений", - сообщают в пресс-службе.



Сам Тополя в видеообращении говорит, что терроборона готова к сопротивлению.



"Никакой паники - только уверенность в том, что все будет Украина. Слава Украине!" - сказал музыкант.

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