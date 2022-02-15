Положинский, Тополя и участники группы "Антитела": украинские звезды присоединяются к Силам терробороны
Украинские музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя и группа "Антитела" сообщили, что подписали контракт на прохождение службы в Силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины
Об этом говорится в Facebook.
"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", - написал Положинский.
Пресс-служба ТРО ВСУ в Facebook сообщает, что в ряды терробороны присоединились и участники группы "Антитела", в частности вокалист Тарас Тополя. Также известно, что музыканты будут снимать видео.
"В нашем совместном проекте с Тарасом Тополей "Саме те ТрО" мы пошагово покажем путь от решения подписать контракт до первых официальных учений", - сообщают в пресс-службе.
Сам Тополя в видеообращении говорит, что терроборона готова к сопротивлению.
"Никакой паники - только уверенность в том, что все будет Украина. Слава Украине!" - сказал музыкант.
- Напомним, с 1 января 2022 года ввели в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Силы ТРО возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.
- 10 января Галушкин заявил, что развертыванием Сил ТрО можно не допустить нового вторжения РФ. 27 января Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие.
- С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил ТрО, которая будет отвечать на вопросы украинцев. Также штаб Сил ТрО планирует еженедельно проводить подготовку на добровольной основе.
- 11 февраля Зеленский поручил главам ряда ОГА за две недели доукомплектовать Силы терробороны.
- 15 февраля Рада приняла за основу законопроект о применении терробороны в районах боевых действий вместе с Объединенными силами.
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